The Zimbabwe National Road Administration (ZINARA) has announced new vehicle licensing fees effective May 1, 2023. In a statement seen by Pindula News, ZINARA said vehicle licensing fees in foreign currency remain unchanged. Reads the notice:

We would like to advise our valued customers that with effect from 1 May 2023, the following ZWL Vehicle Licensing fees will apply in terms of SI 156 of 2022.

Vehicle Licensing fees ZWL$ dual Fees as per SI 156 of 2022

Class …………………. US$ Index fees … 4 months … 6 months … 8 months … 10 months … 12 months

Up to 1500kg US$20 ZWL$ 22,000 ZWL$33,000 ZWL$44,000 ZWL$55,000 ZWL$66,000

1500kg-2 250kg US$25 ZWL$27,500 ZWL$41,250 ZWL$55,000 ZWL$68,750 ZWL$82,500

2251kg-3000kg US$30 ZWL$ 33,000 ZWL$49,500 ZWL$66,000 ZWL$82,500 ZWL$99,000

3001kg-3 750kg US$60 ZWL$66,000 ZWL$99,000 ZWL$132,000 ZWL$165,000 ZWL$198,000

3751kg-4250kg US$75 ZWL$82,500 ZWL$123,750 ZWL$165,000 ZWL$206,250 ZWL$247,500

4251kg -5000kg US$90 ZWL$99,000 ZWL$148,500 ZWL$198,000 ZWL$247,500 ZWL$297,000

5001kg-5750kg US$100 ZWL$110,000 ZWL$165,000 ZWL$220,000 ZWL$275,000 ZWL$330,000

5751kg-6250kg US$105 ZWL$115,500 ZWL$173,250 ZWL$231,000 ZWL$288,750 ZWL$346,500

6251kg-7000kg US$120 ZWL$132,000 ZWL$198,000 ZWL$264,000 ZWL$330,000 ZWL$396,000

7001kg-7750kg US$130 ZWL$143,000 ZWL$214,500 ZWL$286,000 ZWL$357,500 ZWL$429,000

7751kg-9250kg US$140 ZWL$154,000 ZWL$231,000 ZWL$308,000 ZWL$385,000 ZWL$462,000

9251kg-10000kg US$150 ZWL$165,000 ZWL$247,500 ZWL$330,000 ZWL$412,500 ZWL$495,000

10001kg-10750kg US$200 ZWL$220,000 ZWL$330,000 ZWL$440,000 ZWL$550,000 ZWL$660,000

10751kg and above US$300 ZWL$ 330,000 ZWL$495,000 ZWL$660,000 ZWL$825,000 ZWL$990,000