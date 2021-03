Difference between revisions of "Bulawayo Municipality"

(No difference)

The Bulawayo Local Government is Bulawayo Municipality. The July 2018 elections returned:

|+ Caption text |- ! Ward !! Name !! Party |- | Ward 1 || [[ ]]|| MDC-Alliance |- | Ward 2 || Exle || MDC-Alliance |- | Ward 3 || Example || MDC-Alliance |- | Ward 4 || Example || MDC-Alliance |- | Ward 5 || Name || MDC-Alliance |- | Ward 6 || Example || MDC-Alliance |- | Ward 7 || Example || MDC-Alliance |- | Ward 8 || Example || MDC-Alliance |- | Ward 9 || Example || MDC-Alliance |- | Ward 10 || Sinikiwe Mutanda || MDC-Alliance |- | Ward 11 || Pilate Moyo || MDC-Alliance |- | Ward 12 || Lilian Mlilo || MDC-Alliance |- | Ward 13 || Frank Javangwe || MDC-Alliance |- | Ward 14 || Macdonald Venias Chunga || MDC-Alliance |- | Ward 15 || Febbie Msipa || MDC-Alliance |- | Ward 16 || Mildred Ncube || MDC-Alliance |- | Ward 17 || Sikhululekile Moyo || MDC-Alliance |- | Ward 18 || Concilia Mlalazi || MDC-Alliance |- | Ward 19 || Zana Clyton || MDC-Alliance |- | Ward 20 || Eanerst Rafomoyo || MDC-Alliance |- | Ward 21 || Tinevimbo Maposa || MDC-Alliance |- | Ward 22 || Rodney Donavan Jele || MDC-Alliance |- | Ward 23 || Solomon Mguni || MDC-Alliance |- | Ward 24 || Anorld Batirai || MDC-Alliance |- | Ward 25 || Mzama Dube || MDC-Alliance |- | Ward 26 || Norman Hlabani || MDC-Alliance |- | Ward 27 || Siboniso Khumalo || MDC-Alliance |- | Ward 28 || Nyasha Hapson Ncube || MDC-Alliance |- | Ward 29 || Monicah Lubimbi || MDC-Alliance |}