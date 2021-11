The 2021/22 Castle Lager Premier Soccer League is starting on 6 November 2021.

The season will take a break in December for the holidays and only resumes in February 2022 after the Africa Cup of Nations.[1]

Log Standings

Caption text Club MP W D L GF GA GD Pts Black Rhinos FC Bulawayo Chiefs Bulawayo City FC CAPS United FC Chicken Inn Cranborne Bullets FC Dynamos FC FC Platinum Harare City FC Herentals College FC Highlanders FC Manica Diamonds FC Ngezi Platinum FC Tenax CS FC Triangle United FC Whawha FC Yadah FC ZPC Kariba FC

Fixtures & Results

Match Day 1

FC Platinum v Tenax CS FC

Chicken Inn v Cranborne Bullets FC

Bulawayo Chiefs v Triangle United FC

Dynamos FC v Yadah FC

ZPC Kariba FC v CAPS United FC FC

Harare City FC v Herentals College FC

Black Rhinos FC v Highlanders FC

Ngezi Platinum FC v Bulawayo City FC

Manica Diamonds FC v Whawha FC

Match Day 2

Tenax CS FC v Whawha FC

Bulawayo City FC V Manica Diamonds FC

Highlanders v Ngezi Platinum FC

Herentals College FC v Black Rhinos FC

CAPS United FC v Harare City FC

Yadah FC v ZPC Kariba FC

Triangle United FC v Dynamos FC

Cranborne Bullets v Bulawayo Chiefs FC

FC Platinum v Chicken Inn FC

Match Day 3

Chicken Inn FC v Tenax CS FC

Bulawayo Chiefs FC V FC Platinum

Dynamos FC v Cranborne Bullets FC

ZPC Kariba FC v Triangle United FC

Harare City FC v Yadah FC

Black Rhinos FC v ZPC Kariba FC

Ngezi Platinum FC v Herentals College FC

Manica Diamonds FC v Highlanders FC

Whawha FC v Bulawayo City FC

Match Day 4

Tenax CS FC v Bulawayo City FC

Highlanders FC v Whawha FC

Herentals College FC v Manica Diamonds FC

CAPS United FC v Ngezi Platinum FC

Yadah FC v Black Rhinos FC

Triangle United FC v Harare City FC

Cranborne Bullets FC v ZPC Kariba FC

FC Platinum v Dynamos FC

Chicken Inn FC v Bulawayo Chiefs FC

MATCH DAY 5

Bulawayo Chiefs FC v Tenax CS FC

Dynamos FC v Chicken Inn FC

ZPC Kariba FC v FC Platinum

Harare City FC v Cranborne Bullets FC

Black Rhinos FC v Triangle United FC

Ngezi Platinum FC v Yadah FC

Manica Diamonds FC v CAPS United FC

Whawha FC v Herentals College FC

Bulawayo City FC v Highlanders FC

Match Day 6

Tenax CS FC v Highlanders FC

Herentals College FC v Bulawayo City FC

CAPS Uited FC v Whawha FC

Yadah FC v Manica Diamonds FC

Triangle United FC v Ngezi Platinum FC

Cranborne Bullets FC v Black Rhinos FC

FC Platinum v Harare City FC

Chicken Inn FC v ZPC Kariba FC

Bulawayo Chiefs FC v Dynamos FC

Match Day 7

Dynamos FC v Tenax CS FC

ZPC Kariba FC v Bulawayo Chiefs FC

Harare City FC v Chicken Inn FC

Black Rhinos FC v FC Platinum

Ngezi Platinum FC v Cranborne Bullets FC

Manica Diamons v Triangled United FC

Whawha FC v Yadah FC

Bulawayo City FC v CAPS United FC

Highlanders FC v Herentals Collegs FC

Match Day 8

Dynamos FC v ZPC Kariba FC

Bulawayo Chiefs FC v Harare City FC

Chicken Inn FC v Black Rhinos FC

FC Platinum v Ngezi Platinum FC

Cranborne Bullets FC v Manica Diamonds FC

Triangle United FC v Whawha FC

Yadah FC v Bulawayo City FC

Tenax CS FC v Herentals College FC

CAPS United FC v Highlanders FC

Match Day 9

Harare City FC v Dynamos FC

Black Rhinos FC v Bulawayo Chiefs FC

ZPC Kariba FC v Tenax CS FC

Ngezi Platinum FC v Chicken Inn FC

Whawha FC v Cranborne Bullets FC

Manica Diamonds FC v FC Platinum

Bulawayo City FC v Triangle United FC

Highlanders FC v Yadah FC

Herentals College FC v CAPS United FC

Match Day 10

Tenax CS FC v CAPS United FC

Yadah FC v Herentals College FC

Triangle United FC v Highlanders FC

Cranborne Bullets FC v Bulawayo City FC

FC Platinum v Whawha FC

Chicken Inn FC v Manica Diamonds FC

Bulawayo Chiefs FC v Ngezi Platinum FC

Dynamos FC v Black Rhinos FC

ZPC Kariba FC v Harare City FC

Match Day 11

CAPS United FC v Yadah FC

Herentals College FC v Triangle United FC

Whawha FC v Chicken Inn FC

Bulawayo City FC v FC Platinum

Highlanders FC v Cranborne Bullets FC

Harare City FC v Tenax CS FC

Black Rhinos FC v ZPC Kariba FC

Ngezi Platinum FC v Dynamos FC

Manica Diamonds FC v Bulawayo Chiefs FC

Match Day 12

Tenax CS FC v Yadah FC

Triangle United FC v CAPS United FC

Cranborne Bullets FC v Herentals College FC

FC Platinum v Highlanders FC

Chicken Inn FC v Bulawayo City FC

Bulawayo Chiefs FC v Whawha FC

Dynamos FC v Manica Diamonds FC

ZPC Kariba FC v Ngezi Platinum FC

Harare City FC v Black Rhinos FC

Match Day 13

Black Rhinos FC v Tenax CS FC

Ngezi Platinum FC v Harare City FC

Manica Diamonds FC v ZPC Kariba FC

Whawha FC v Dynamos FC

Bulawayo City FC v Bulawayo Chiefs FC

Highlanders FC v Chicken Inn FC

Herentals College FC v FC Platinum

CAPS United FC v Cranborne Bullets FC

Yadah FC v Triangle United FC

Match Day 14

FC Platinum v CAPS United FC

Cranborne Bullets FC v Yadah FC

Tenax CS FC v Triangle United FC

Chicken Inn FC v Herentals College FC

Bulawayo Chiefs FC v Highlanders FC

Dynamos FC v Bulawayo City FC

ZPC Kariba FC v Whawha FC

Harare City FC v Manica Diamonds FC

Tenax CS FC v Ngezi Platinum FC

Match Day 15

Ngezi Platinum FC v Tenax CS FC

Manica Diamonds FC v Black Rhinos FC

Whawha FC v Harare City FC

Bulawayo City FC v ZPC Kariba FC

Highlanders FC v Dynamos FC

Herentals College FC v Bulawayo Chiefs FC

CAPS United FC v Chicken Inn FC

Yadah FC v FC Platinum

Triangle United FC v Cranborne Bullets FC

Match Day 16

Tenax CS FC v Cranborne Bullets FC

FC Platinum v Triangle United FC

Chicken Inn FC v Yadah FC

Bulawayo Chiefs FC v CAPS United FC

Dynamos FC v Herentals College FC

ZPC Kariba FC v Highlanders FC

Harare City FC v Bulawayo City FC

Black Rhinos FC v Whawha FC

Ngezi Platinum FC v Manica Diamonds FC

Match Day 17

Manica Diamonds FC v Tenax CS FC

Whawha FC v Ngezi Platinum FC

Bulawayo City FC v Black Rhinos FC

Highlanders FC v Harare City FC

Herentals College FC v ZPC Kariba FC

CAPS United FC v Dynamos FC

Yadah FC v Bulawayo Chiefs FC

Triangle United FC v Chicken Inn FC

Cranborne Bullets FC v FC Platinum

Match Day 18

Tenax CS FC v FC Platinum

Cranborne Bullets FC v Chicken Inn FC

Triangle United FC v Bulawayo Chiefs FC

Yadah FC v Dynamos FC

CAPS United FC v ZPC Kariba FC

Herentals College FC v Harare City FC

Highlanders FC v Black Rhinos FC

Bulawayo City FC v Ngezi Platinum FC

Whawha FC v Manica Diamonds FC

Match Day 19

Whawha FC v Tenax CS FC

Manica Diamonds FC v Bulawayo City FC

Ngezi Platinum FC v Highlanders FC

Black Rhinos FC v Herentals College FC

Harare City FC v CAPS United FC

ZPC Kariba FC v Yadah FC

Dynamos FC v Triangle United FC

Bulawayo Chiefs FC v Cranborne Bullets FC

Chicken Inn FC V FC Platinum

Match Day 20

Tenax CS FC v Chicken Inn FC

FC Platinum v Bulawayo Chiefs FC

Cranborne Bullets FC v Dynamos FC

Triangle United FC v ZPC Kariba FC

Highlanders FC v Manica Diamonds FC

Yadah FC v Harare City FC

CAPS United FC v Black Rhinos

Herentals College FC v Ngezi Platinum FC

Bulawayo City FC v Whawha FC

Match Day 21

Bulawayo City FC v Tenax CS FC

Whawha FC v Highlanders FC

Manica Diamonds FC v Herentals College FC

Ngezi Platinum FC v CAPS United FC

Black Rhinos FC v Yadah FC

Harare City FC v Triangle United FC

ZPC Kariba FC v Cranborne Bullets FC

Dynamos FC v FC Platinum

Bulawayo Chiefs FC v Chicken Inn FC

Match Day 22

Tenax CS FC v Bulawayo Chiefs FC

Chicken Inn FC v Dynamos FC

FC Platinum v ZPC Kariba FC

Cranborne Bullets FC v Harare City FC

Triangle United FC v Black Rhinos FC

Yadah FC v Ngezi Platinum FC

CAPS United FC v Manica Diamonds FC

Herentals College FC v Whawha FC

Highlanders FC v Bulawayo City FC

Match Day 23

Highlanders FC v Black Rhinos FC

Bulawayo City FC v Herentals College FC

Whawha FC v ZPC Kariba FC

Harare City FC v Yadah FC

Ngezi Platinum FC v Triangle United FC

Tenax FC v Cranborne Bullets FC

Manica Diamonds FC v Dynamos FC

CAPS United FC v Chicken Inn FC

Bulawayo Chiefs FC v FC Platinum

Match Day 24

Tenax CS FC v Dynamos FC

Bulawayo Chiefs FC v ZPC Kariba FC

Chicken Inn FC v Harare City FC

FC Platinum v Black Rhinos FC

Cranborne Bullets FC v Ngezi Platinum FC

Triangle United FC v Manica Diamonds FC

Yadah FC v Whawha FC

CAPS United FC v Bulawayo City FC

Herentals College FC v Highlanders FC

Match Day 25

ZPC Kariba FC v Dynamos FC

Harare City FC v Bulawayo Chiefs FC

Black Rhinos FC v Chicken Inn FC

Ngezi Platinum FC v FC Platinum

Manica Diamonds FC v Cranborne Bullets FC

Whawha FC v Triangle United FC

Bulawayo City FC v Yadah FC

Herentals College FC v Tenax CS FC

Highlanders FC v CAPS United FC

Match Day 26

Dynamos FC v Harare City FC

Bulawayo Chiefs FC v Black Rhinos FC

Tenax CS FC v ZPC Kariba FC

Chicken Inn FC v Ngezi Platinum FC

FC Platinum v Manica Diamonds FC

Cranborne Bullets FC v Whawha FC

Triangle United FC v Bulawayo City FC

Yadah FC v Highlanders FC

CAPS United FC v Herentals College FC

Match Day 27

CAPS United FC v Tenax CS FC

Herentals College FC v Yadah FC

Highlanders FC v Triangle United FC

Bulawayo City FC v Cranborne Bullets FC

Whawha FC v FC Platinum

Manica Diamonds FC v Chicken Inn FC

Ngezi Platinum FC v Bulawayo Chiefs FC

Black Rhinos FC v Dynamos FC

Harare City FC v ZPC Kariba FC

Match Day 28

Yadah FC V CAPS United FC

Triangle United FC v Herentals College FC

Chicken Inn FC v Whawha FC

FC Platinum v Bulawayo City FC

Cranborne Bullets FC v Highlanders FC

Tenax CS FC v Harare City FC

ZPC Kariba FC v Black Rhinos FC

Dynamos FC Ngezi Platinum FC

Bulawayo Chiefs FC v Manica Diamonds FC

Match Day 29

Yadah FC v Tenax CS FC

CAPS United FC v Triangle United FC

Herentals College FC v Cranborne Bullets FC

Highlanders FC v FC Platinum

Bulawayo City FC v Chicken Inn FC

Whawha FC v Bulawayo Chiefs FC

Manica Diamonds FC v Dynamos FC

Ngezi Platinum FC v ZPC Kariba FC

Black Rhinos FC v Harare City FC

Match Day 30

Tenax CS FC v Black Rhinos FC

Harare City FC v Ngezi Platinum FC

ZPC Kariba FC v Manica Diamonds FC

Dynamos FC v Whawha FC

Bulawayo Chiefs FC v Bulawayo City FC

Chicken Inn FC v Highlanders FC

FC Platinum v Herentals College FC

Cranborne Bullets FC v CAPS United FC

Triangle United FC v Yadah FC