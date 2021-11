The 2021/22 Castle Lager Premier Soccer League is starting on 6 November 2021.

The season will take a break in December for the holidays and only resumes in February 2022 after the Africa Cup of Nations.[1]

Log Standings

Caption text Club MP W D L GF GA GD Pts Ngezi Platinum FC 1 1 0 0 5 0 5 3 FC Platinum 1 1 0 0 6 1 5 3 Black Rhinos FC 1 1 0 0 2 0 2 3 Chicken Inn 1 1 0 0 1 0 1 3 Herentals College FC 1 1 0 0 1 0 1 3 CAPS United FC 1 0 1 0 0 0 0 1 ZPC Kariba FC 1 0 1 0 0 0 0 1 Bulawayo Chiefs Dynamos FC Manica Diamonds FC Triangle United FC Whawha FC Yadah FC Cranborne Bullets FC 1 0 0 1 0 1 -1 0 Harare City FC 1 0 0 1 0 1 -1 0 Highlanders FC 1 0 0 1 0 2 -2 0 Tenax CS FC 1 0 0 1 1 6 -5 0 Bulawayo City FC 1 0 0 1 0 5 -5 0

Fixtures & Results

Match Day 1

Harare City FC 0-1 Herentals College FC

FC Platinum 6-1 Tenax CS FC

Chicken Inn 1-0 Cranborne Bullets FC

Bulawayo Chiefs 1-0 Triangle United FC

Dynamos FC 1-0 Yadah FC

ZPC Kariba FC 0-0 CAPS United FC

Black Rhinos FC 2-0 Highlanders FC

Ngezi Platinum FC 5-0 Bulawayo City FC

Manica Diamonds FC 4-0 Whawha FC

Match Day 2

Tenax CS FC v Whawha FC

Bulawayo City FC V Manica Diamonds FC

Highlanders v Ngezi Platinum FC

Herentals College FC v Black Rhinos FC

CAPS United FC v Harare City FC

Yadah FC v ZPC Kariba FC

Triangle United FC v Dynamos FC

Cranborne Bullets v Bulawayo Chiefs FC

FC Platinum v Chicken Inn FC

Match Day 3

Chicken Inn FC v Tenax CS FC

Bulawayo Chiefs FC V FC Platinum

Dynamos FC v Cranborne Bullets FC

ZPC Kariba FC v Triangle United FC

Harare City FC v Yadah FC

Black Rhinos FC v ZPC Kariba FC

Ngezi Platinum FC v Herentals College FC

Manica Diamonds FC v Highlanders FC

Whawha FC v Bulawayo City FC

Match Day 4

Tenax CS FC v Bulawayo City FC

Highlanders FC v Whawha FC

Herentals College FC v Manica Diamonds FC

CAPS United FC v Ngezi Platinum FC

Yadah FC v Black Rhinos FC

Triangle United FC v Harare City FC

Cranborne Bullets FC v ZPC Kariba FC

FC Platinum v Dynamos FC

Chicken Inn FC v Bulawayo Chiefs FC

MATCH DAY 5

Bulawayo Chiefs FC v Tenax CS FC

Dynamos FC v Chicken Inn FC

ZPC Kariba FC v FC Platinum

Harare City FC v Cranborne Bullets FC

Black Rhinos FC v Triangle United FC

Ngezi Platinum FC v Yadah FC

Manica Diamonds FC v CAPS United FC

Whawha FC v Herentals College FC

Bulawayo City FC v Highlanders FC

Match Day 6

Tenax CS FC v Highlanders FC

Herentals College FC v Bulawayo City FC

CAPS Uited FC v Whawha FC

Yadah FC v Manica Diamonds FC

Triangle United FC v Ngezi Platinum FC

Cranborne Bullets FC v Black Rhinos FC

FC Platinum v Harare City FC

Chicken Inn FC v ZPC Kariba FC

Bulawayo Chiefs FC v Dynamos FC

Match Day 7

Dynamos FC v Tenax CS FC

ZPC Kariba FC v Bulawayo Chiefs FC

Harare City FC v Chicken Inn FC

Black Rhinos FC v FC Platinum

Ngezi Platinum FC v Cranborne Bullets FC

Manica Diamons v Triangled United FC

Whawha FC v Yadah FC

Bulawayo City FC v CAPS United FC

Highlanders FC v Herentals Collegs FC

Match Day 8

Dynamos FC v ZPC Kariba FC

Bulawayo Chiefs FC v Harare City FC

Chicken Inn FC v Black Rhinos FC

FC Platinum v Ngezi Platinum FC

Cranborne Bullets FC v Manica Diamonds FC

Triangle United FC v Whawha FC

Yadah FC v Bulawayo City FC

Tenax CS FC v Herentals College FC

CAPS United FC v Highlanders FC

Match Day 9

Harare City FC v Dynamos FC

Black Rhinos FC v Bulawayo Chiefs FC

ZPC Kariba FC v Tenax CS FC

Ngezi Platinum FC v Chicken Inn FC

Whawha FC v Cranborne Bullets FC

Manica Diamonds FC v FC Platinum

Bulawayo City FC v Triangle United FC

Highlanders FC v Yadah FC

Herentals College FC v CAPS United FC

Match Day 10

Tenax CS FC v CAPS United FC

Yadah FC v Herentals College FC

Triangle United FC v Highlanders FC

Cranborne Bullets FC v Bulawayo City FC

FC Platinum v Whawha FC

Chicken Inn FC v Manica Diamonds FC

Bulawayo Chiefs FC v Ngezi Platinum FC

Dynamos FC v Black Rhinos FC

ZPC Kariba FC v Harare City FC

Match Day 11

CAPS United FC v Yadah FC

Herentals College FC v Triangle United FC

Whawha FC v Chicken Inn FC

Bulawayo City FC v FC Platinum

Highlanders FC v Cranborne Bullets FC

Harare City FC v Tenax CS FC

Black Rhinos FC v ZPC Kariba FC

Ngezi Platinum FC v Dynamos FC

Manica Diamonds FC v Bulawayo Chiefs FC

Match Day 12

Tenax CS FC v Yadah FC

Triangle United FC v CAPS United FC

Cranborne Bullets FC v Herentals College FC

FC Platinum v Highlanders FC

Chicken Inn FC v Bulawayo City FC

Bulawayo Chiefs FC v Whawha FC

Dynamos FC v Manica Diamonds FC

ZPC Kariba FC v Ngezi Platinum FC

Harare City FC v Black Rhinos FC

Match Day 13

Black Rhinos FC v Tenax CS FC

Ngezi Platinum FC v Harare City FC

Manica Diamonds FC v ZPC Kariba FC

Whawha FC v Dynamos FC

Bulawayo City FC v Bulawayo Chiefs FC

Highlanders FC v Chicken Inn FC

Herentals College FC v FC Platinum

CAPS United FC v Cranborne Bullets FC

Yadah FC v Triangle United FC

Match Day 14

FC Platinum v CAPS United FC

Cranborne Bullets FC v Yadah FC

Tenax CS FC v Triangle United FC

Chicken Inn FC v Herentals College FC

Bulawayo Chiefs FC v Highlanders FC

Dynamos FC v Bulawayo City FC

ZPC Kariba FC v Whawha FC

Harare City FC v Manica Diamonds FC

Tenax CS FC v Ngezi Platinum FC

Match Day 15

Ngezi Platinum FC v Tenax CS FC

Manica Diamonds FC v Black Rhinos FC

Whawha FC v Harare City FC

Bulawayo City FC v ZPC Kariba FC

Highlanders FC v Dynamos FC

Herentals College FC v Bulawayo Chiefs FC

CAPS United FC v Chicken Inn FC

Yadah FC v FC Platinum

Triangle United FC v Cranborne Bullets FC

Match Day 16

Tenax CS FC v Cranborne Bullets FC

FC Platinum v Triangle United FC

Chicken Inn FC v Yadah FC

Bulawayo Chiefs FC v CAPS United FC

Dynamos FC v Herentals College FC

ZPC Kariba FC v Highlanders FC

Harare City FC v Bulawayo City FC

Black Rhinos FC v Whawha FC

Ngezi Platinum FC v Manica Diamonds FC

Match Day 17

Manica Diamonds FC v Tenax CS FC

Whawha FC v Ngezi Platinum FC

Bulawayo City FC v Black Rhinos FC

Highlanders FC v Harare City FC

Herentals College FC v ZPC Kariba FC

CAPS United FC v Dynamos FC

Yadah FC v Bulawayo Chiefs FC

Triangle United FC v Chicken Inn FC

Cranborne Bullets FC v FC Platinum

Match Day 18

Tenax CS FC v FC Platinum

Cranborne Bullets FC v Chicken Inn FC

Triangle United FC v Bulawayo Chiefs FC

Yadah FC v Dynamos FC

CAPS United FC v ZPC Kariba FC

Herentals College FC v Harare City FC

Highlanders FC v Black Rhinos FC

Bulawayo City FC v Ngezi Platinum FC

Whawha FC v Manica Diamonds FC

Match Day 19

Whawha FC v Tenax CS FC

Manica Diamonds FC v Bulawayo City FC

Ngezi Platinum FC v Highlanders FC

Black Rhinos FC v Herentals College FC

Harare City FC v CAPS United FC

ZPC Kariba FC v Yadah FC

Dynamos FC v Triangle United FC

Bulawayo Chiefs FC v Cranborne Bullets FC

Chicken Inn FC V FC Platinum

Match Day 20

Tenax CS FC v Chicken Inn FC

FC Platinum v Bulawayo Chiefs FC

Cranborne Bullets FC v Dynamos FC

Triangle United FC v ZPC Kariba FC

Highlanders FC v Manica Diamonds FC

Yadah FC v Harare City FC

CAPS United FC v Black Rhinos

Herentals College FC v Ngezi Platinum FC

Bulawayo City FC v Whawha FC

Match Day 21

Bulawayo City FC v Tenax CS FC

Whawha FC v Highlanders FC

Manica Diamonds FC v Herentals College FC

Ngezi Platinum FC v CAPS United FC

Black Rhinos FC v Yadah FC

Harare City FC v Triangle United FC

ZPC Kariba FC v Cranborne Bullets FC

Dynamos FC v FC Platinum

Bulawayo Chiefs FC v Chicken Inn FC

Match Day 22

Tenax CS FC v Bulawayo Chiefs FC

Chicken Inn FC v Dynamos FC

FC Platinum v ZPC Kariba FC

Cranborne Bullets FC v Harare City FC

Triangle United FC v Black Rhinos FC

Yadah FC v Ngezi Platinum FC

CAPS United FC v Manica Diamonds FC

Herentals College FC v Whawha FC

Highlanders FC v Bulawayo City FC

Match Day 23

Highlanders FC v Black Rhinos FC

Bulawayo City FC v Herentals College FC

Whawha FC v ZPC Kariba FC

Harare City FC v Yadah FC

Ngezi Platinum FC v Triangle United FC

Tenax FC v Cranborne Bullets FC

Manica Diamonds FC v Dynamos FC

CAPS United FC v Chicken Inn FC

Bulawayo Chiefs FC v FC Platinum

Match Day 24

Tenax CS FC v Dynamos FC

Bulawayo Chiefs FC v ZPC Kariba FC

Chicken Inn FC v Harare City FC

FC Platinum v Black Rhinos FC

Cranborne Bullets FC v Ngezi Platinum FC

Triangle United FC v Manica Diamonds FC

Yadah FC v Whawha FC

CAPS United FC v Bulawayo City FC

Herentals College FC v Highlanders FC

Match Day 25

ZPC Kariba FC v Dynamos FC

Harare City FC v Bulawayo Chiefs FC

Black Rhinos FC v Chicken Inn FC

Ngezi Platinum FC v FC Platinum

Manica Diamonds FC v Cranborne Bullets FC

Whawha FC v Triangle United FC

Bulawayo City FC v Yadah FC

Herentals College FC v Tenax CS FC

Highlanders FC v CAPS United FC

Match Day 26

Dynamos FC v Harare City FC

Bulawayo Chiefs FC v Black Rhinos FC

Tenax CS FC v ZPC Kariba FC

Chicken Inn FC v Ngezi Platinum FC

FC Platinum v Manica Diamonds FC

Cranborne Bullets FC v Whawha FC

Triangle United FC v Bulawayo City FC

Yadah FC v Highlanders FC

CAPS United FC v Herentals College FC

Match Day 27

CAPS United FC v Tenax CS FC

Herentals College FC v Yadah FC

Highlanders FC v Triangle United FC

Bulawayo City FC v Cranborne Bullets FC

Whawha FC v FC Platinum

Manica Diamonds FC v Chicken Inn FC

Ngezi Platinum FC v Bulawayo Chiefs FC

Black Rhinos FC v Dynamos FC

Harare City FC v ZPC Kariba FC

Match Day 28

Yadah FC V CAPS United FC

Triangle United FC v Herentals College FC

Chicken Inn FC v Whawha FC

FC Platinum v Bulawayo City FC

Cranborne Bullets FC v Highlanders FC

Tenax CS FC v Harare City FC

ZPC Kariba FC v Black Rhinos FC

Dynamos FC Ngezi Platinum FC

Bulawayo Chiefs FC v Manica Diamonds FC

Match Day 29

Yadah FC v Tenax CS FC

CAPS United FC v Triangle United FC

Herentals College FC v Cranborne Bullets FC

Highlanders FC v FC Platinum

Bulawayo City FC v Chicken Inn FC

Whawha FC v Bulawayo Chiefs FC

Manica Diamonds FC v Dynamos FC

Ngezi Platinum FC v ZPC Kariba FC

Black Rhinos FC v Harare City FC

Match Day 30

Tenax CS FC v Black Rhinos FC

Harare City FC v Ngezi Platinum FC

ZPC Kariba FC v Manica Diamonds FC

Dynamos FC v Whawha FC

Bulawayo Chiefs FC v Bulawayo City FC

Chicken Inn FC v Highlanders FC

FC Platinum v Herentals College FC

Cranborne Bullets FC v CAPS United FC

Triangle United FC v Yadah FC

Match Day 31

CAPS United FC v FC Platinum

Yadah FC v Cranborne Bullets FC

Triangle United FC v Tenax CS FC

Herentals College FC v Chicken Inn FC

Bulawayo City FC v Dynamos FC

Whawha FC v ZPC Kariba FC

Manica Diamonds FC v Harare City FC

Ngezi Platinum FC v Black Rhinos FC

Highlanders FC v Bulawayo Chiefs FC

Match Day 32

Tenax CS FC v Ngezi Platinum FC

Black Rhinos FC v Manica Diamonds FC

Harare City FC v Whawha FC

ZPC Kariba FC v Bulawayo City FC

Dynamos FC v Highlanders FC

Bulawayo Chiefs FC v Herentals College FC

Chicken Inn FC v CAPS United FC

FC Platinum v Yadah FC

Cranborne Bullets FC v Triangle United FC

Match Day 33

Cranborne Bullets FC v Tenax CS FC

Triangle United FC v FC Platinum

Yadah FC v Chicken Inn FC

CAPS United FC v Bulawayo Chiefs FC

Herentals College FC v Dynamos FC

Highlanders FC v ZPC Kariba FC

Bulawayo City FC v Harare City FC

Whawha FC v Black Rhinos FC

Manica Diamonds FC v Ngezi Platinum FC

Match Day 34

Tenax CS FC v Manica Diamonds FC

Ngezi Platinum FC v Whawha FC

Black Rhinos FC v Bulawayo City FC

Harare City FC v Highlanders FC

ZPC Kariba FC v Herentals College FC

Dynamos FC v CAPS United FC

Bulawayo Chiefs FC v Yadah FC

Chicken Inn FC v Triangle United FC

FC Platinum v Cranborne Bullets