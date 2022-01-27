Difference between revisions of "Crocodile"
|
Michaellaban (talk | contribs)
|
Michaellaban (talk | contribs)
|Line 5:
|Line 5:
* [[Crocodile Gang]] - five-member ZANU gang formed in '''1964''' in Zambia under [[William Ndangana]].
* [[Crocodile Gang]] - five-member ZANU gang formed in '''1964''' in Zambia under [[William Ndangana]].
|−
|+
{{#seo:
{{#seo:
Latest revision as of 11:10, 27 January 2022
Do you mean:
- Nile Crocodile - family Crocodylidae - Crocodilus niloticus, see Facts on Zimbabwe Animals.
- Crocodile Ranch - crocodile farm in Kariba.
- Crocodile Gang - five-member ZANU gang formed in 1964 in Zambia under William Ndangana.
See Wildlife, Zimbabwe.