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Difference between revisions of "Mayor of Harare"

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* [[Muchadeyi Masunda]] (2008 - 2013)
 
* [[Muchadeyi Masunda]] (2008 - 2013)
 
* [[Bernard Manyenyeni]] (2013 - 2017)
 
* [[Bernard Manyenyeni]] (2013 - 2017)
* [[Herbert Gomba]]- current
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* [[Herbert Gomba]]- (2018 - 2020)

Revision as of 08:44, 3 February 2021

The Mayors of Harare and Salisbury.

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