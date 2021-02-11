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Difference between revisions of "Mayor of Harare"

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The '''Mayors of Harare''' and [[Salisbury]].
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The '''Mayors of [[Harare]]''' and [[Salisbury]].
  
 
* [[Tizirai Gwata]] ((1981 - 1984)
 
* [[Tizirai Gwata]] ((1981 - 1984)

Latest revision as of 10:49, 11 February 2021

The Mayors of Harare and Salisbury.

In 2005 the Executive Mayor, elected by the citizens, was replaced with a Ceremonial Mayor, elected by Councillors.

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