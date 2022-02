Line 1: Line 1:

! Ward !! Name !! Party ! Ward !! Name !! Party

|- |-

− | Ward 1 || [[]] || Zanu PF + | Ward 1 || [[ Christopher Sadondo ]] || Zanu PF

|- |-

− | Ward 2 || [[]] || MDC Alliance + | Ward 2 || [[ Hwiridzai Gurure ]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 3 || [[Amos Nyakunhuwa]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 4 || [[Bhosi Gwarimbo]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 5 || [[Tsarukanai Maxwell Chinhanhu]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 6 || [[Stephen E Kavhuru]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 7 || [[Killian L Mutsopotsi]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 8 || [[Paul N Sahumani]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 9 || [[Dzingai Makuwaza]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 10 || [[Frank Chitembwe]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 11 || [[Lillyn Chadzingwa]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 12 || [[Peter E Charariza]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 13 || [[Tafa A Matsungo]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 14 || [[David Gachata]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 15 || [[Shepherd Howera]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 16 || [[Patrick Mukahanana]] || Example

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 17 || [[Denshed Duri]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 18 || [[Pardington Nemaunga]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 19 || [[Peter Sakupwanya]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 20 || [[Nhamoinesu L Chitsora]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 21 || [[Sabuneti Njazi]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 22 || [[Cleopas Samanga]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 23 || [[Fabian Gume]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 24 || [[Patrick Mutasa]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 25 || [[Peter Dombropoulos]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 26 || [[Lionel Mawoyo]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 27 || [[Joseph Gukutikwa]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 28 || [[Sarah Magoneko]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 29 || [[Winnet Mandipa]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 30 || [[William Ketero]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 31 || [[Vennah Nyangani]] || MDC Alliance

|} |}

