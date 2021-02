Difference between revisions of "Muzarabani RDC"

The Muzarabani Local Government is Muzarabani RDC. The July 2018 elections for Masvingo Municipality returned:

Ward 12, Crebas Chirapa, Zanu PF Ward 13, Emmerson Raradza, Zanu PF Ward 14, Shepherd Sanganayi Mandizvidza, Zanu PF Ward 23, Amon Mavedzenge, Zanu PF Ward 29, Hilton Magunje, Zanu PF