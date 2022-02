(2 intermediate revisions by the same user not shown)

Line 15: Line 15:

| Ward 4 || [[Richard M Nyakapanga]] || Zanu PF | Ward 4 || [[Richard M Nyakapanga]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 5 || [[Givemore Nyamuchaka]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 6 || [[Didymus Nyamahumba]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 7 || [[Bernard Bote]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 8 || [[Ezeria Masamvu]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 9 || [[Stephen Nyaundi]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 10 || [[Gertrude Rosemary Mukunza]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 11 || [[Richard Nyagwaya]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 12 || [[Anna Manhimanzi]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 13 || [[Steven Karera]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 14 || [[Forget Arichi]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 15 || [[Peter Nyarugwe]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 16 || [[Josephine Machado]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 17 || [[Willard Mutigwa]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 18 || [[Saul Paul I Matendawafa]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 19 || [[Donald Owen Kumbirai Chigwanda]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 20 || [[Prosper Rugare Murambiza]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 21 || [[Misheck Mandiwanzira]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 22 || [[Beniah Maambira]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 23 || [[Hamunyari Mashiri]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 24 || [[Musekiwa Margret Nyahoda]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 25 || [[Elton Mawarira]] || Independent

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 26 || [[Elias Mashumba]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 27 || [[Collins Matongo]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 28 || [[Shadreck Hlabiso]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 29 || [[Talkmore Nyamakanga]] || MDC Alliance

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 30 || [[Luke Never Samugwede]] || Zanu PF

|- |-

− | Example || Example || Example + | Ward 31 || [[Maxwell Musindo]] || Zanu PF