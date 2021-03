Nyasha David is a Zimbabwean R&B artist who was mentored by Lenoard Mapfumo.

Videos

Nyasha David - Newe (Follow Me) [Official Music Video]

Nyasha David - Njenjere (Official Music Video)

Nyasha David - Marry Anne/Mariana (Official Lyric Video)

Nyasha David - Ndoda (I Do) [Official Music Video]

Nyasha David ft Trevor Dongo - Zvakarongwa (Official Music Video)