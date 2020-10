Difference between revisions of "Regional Distances"

(9 intermediate revisions by the same user not shown)

Line 7: Line 7:

! !! Beit Bridge !! Bulawayo !! Chirundu !! Gweru !! Harare !! Karoi !! Masvingo !! Mutare !! Nyamapanda !! Plumtree !! Victoria Falls ! !! Beit Bridge !! Bulawayo !! Chirundu !! Gweru !! Harare !! Karoi !! Masvingo !! Mutare !! Nyamapanda !! Plumtree !! Victoria Falls

|- |-

− | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example + | Arusha || BB || 3106 || Example || Example || 2668 || k || Example || mut || nya || Plum || VF

|- |-

− | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example + | Beria || BB || 726 || Example || Example || 565 || K || Example || mut || nya || Plum || VF

|- |-

− | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example + | Blantyre || BB || 1287 || Example || Example || 612 || K || Example || mut || nya || Plum || VF

|- |-

− | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example + | Cape Town || BB || 2268 || Example || XX || 2615 || K || Example || mut || nya || Plum || VF

|- |-

− | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example + | Dar es Salaam || BB || 3073 || Example || XX || 2634 || K || Example || mut || nya || nya || nya

|- |-

− | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example + | Durban || BB || 1389 || Example || Example || 1728 || K || Example || mut || nya || nya || nya

|- |-

− | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example + | Gaborone || BB || 798 || Example || Example || 1147 || K || Example || mut || nya || nya || nya

|- |-

− | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example + | Johannesburg || BB || 882 || Example || Example || 1141 || K || Example || mut || nya || nya || nya

|- |-

− | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example + | Lubumbashi || BB || 1413 || Example || Example || 975 || K || Example || mut || nya || nya || nya

|- |-

− | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example + | Lusaka || BB || 927 || Example || Example || 489 || K || Example || mut || nya || nya || nya

|- |-

− | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example + | Maputo || BB || 1109 || Example || Example || 1368 || K || Example || mut || nya || nya || nya

|- |-

− | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example + | Maseru || BB || 1357 || Example || Example || 1616 || K || Example || mut || nya || nya || nya

|- |-

− | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example + | Mbabane || BB || 977 | | Example || Example || 1236 || K || Example || mut || nya || nya || nya

+ |-

+ | Nairobi || BB || 3384 || Example || Example || 2944 || K || Example || mut || nya || nya || nya

|- |-

− | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example + | Windhoek | | Example || 2882 || Example || k || 2029 || Example || mut || o || 0 || 0 || 0

|} |}

+

+ [[Category:Travel]]