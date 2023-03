Sunforzm at Steeldale in Bulawayo will collect cans, cardboard and LDPE.

See Recycle in Zimbabwe.



Address: 8 Lonela Complex, Steeldale, Bulawayo.

Phone: B. Nkenjela - 0778 691494.

Email:

Website:



Materials

Cardboard, Aluminium cans, LDPE. Will collect.

2020 - ±12 tons