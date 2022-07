In 1985 Zimbabwe held its second parliamentary election since Independence. The main parties contesting in the election were Zanu-PF and PF–ZAPU. However Abel Muzorewa's United African National Council, the Independent Zimbabwe Group, Rhodesian Front and Zanu Ndonga also participated. In 1980, there was still the Common Roll and a White Roll, with the former reserved for (Black) Africans who would elect 80 members of parliament and the latter reserved for Europeans who would elect 20 members.

See A History of Zimbabwean Elections.



Results

House of Assembly:

Results, Common roll

Party Seats in 1980 Candidates Elected Popular vote Votes % ZANU – PF 57 80 64 2,233,320 77.2% PF – ZAPU 20 80 15 556,996 19.3% UANC 3 55 - 66,342 2.3% ZANU - 35 1 35,490 1.2% National Democratic Union - 6 - 295 0.0% National Front of Zimbabwe - 2 - 81 0.0% Totals 80 258 80 2,892,524 100%

Results white roll=

Party Seats in 1980 Candidates Elected Popular vote Votes % CAZ 20 20 15 18,704 55.4% Independent Zimbabwe Group - 20 4 12,812 38.0% Independents - 7 1 1,907 5.7% PF – ZAPU - 1 - 311 0.9% Totals 20 48 20 33,734 100%

Constituency results - Common Roll

Constituency Candidate Party Votes % MANICALAND (11 seats) BUHERA NORTH Vundukai Kenneth Manyonda ZANU (PF) 25,313 98.6 Stanford Chipfumbu PF-ZAPU 224 0.9 Benedict Tokoyo UANC 139 0.5 BUHERA SOUTH Kumbirai Manyika Kangai ZANU (PF) 34,397 98.4 Misheck Pfende Mutongoreya ZANU 376 1.1 John Chirinda PF-ZAPU 166 0.5 CHIMANIMANI Simon Musutani Sithole ZANU (PF) 34,733 76.7 Maziwanza Nason Tinarwo ZANU 9,742 21.5 Oscar Tashora Mandipaza PF-ZAPU 803 1.8 CHIPINGE Goodson Guhu Mushakaanhu Sithole ZANU 16,461 50.0 William Hlebeni Ndangana William Ndangana ZANU (PF) 15,625 47.5 Benjamin Sibiya PF-ZAPU 838 2.5 MAKONI EAST Naomi Pasiharigutwi Nhiwatiwa Naomi Nhiwatiwa ZANU (PF) 51,772 96.7 Peter Gumindega Maenzanise UANC 1,084 2.0 Benjamin Zindoga PF-ZAPU 493 0.9 Amon Zwingowaniseyi ZANU 187 0.3 MAKONI WEST Moven Enock Mahachi Moven Mahachi ZANU (PF) 20,203 95.7 Langton Farisayi Charidza UANC 584 2.8 Muzadzi Tinarwo Tamwaramwa PF-ZAPU 196 0.9 Davidson Jahwi ZANU 132 0.6 MUTARE EAST Lazarus Gumisai Chauyachauya Nzarayebani ZANU (PF) 33,868 94.6 Morgan Masiyamhuru UANC 1,094 3.1 Michael Tarisayi Ruswa PF-ZAPU 425 1.2 Mwabvira Arnold Sawana ZANU 407 1.1 MUTARE URBAN Edgar Ziwinayi Tekere Edgar Tekere ZANU (PF) 30,076 83.3 Kagoro Felix Kadzombe UANC 3,694 10.2 Ford Magada PF-ZAPU 1,178 3.3 David Mungunyana ZANU 1,150 3.2 MUTARE WEST Moton Dizzy Paul Malianga Morton Malianga ZANU (PF) 28,551 96.4 Webster Chamuda Mufambi Zimunya UANC 784 2.6 Matthew Masiyakurima PF-ZAPU 143 0.5 David Musiyagamu Ngarize ZANU 136 0.5 MUTASA Victoria Fikile Chitepo Victoria Chitepo ZANU (PF) 28,529 94.0 King Itai David Mutasa UANC 1,555 5.1 Misheck Tenia Samuel Chinamasa PF-ZAPU 273 0.9 NYANGA Chimbidzayi Ezekiel Caleb Sanyangare ZANU (PF) 34,223 96.9 Paraitanga Samson Chatsama PF-ZAPU 592 1.7 Noel Gabriel Mukono UANC 498 1.4 MASHONALAND CENTRAL (5 seats) BINDURA/SHAMVA Joice Teurai Ropa Nhongo ZANU (PF) 42,822 98.3 Arthur Muchena PF-ZAPU 415 1.0 Ishmael Chemael Stephen Hajabu UANC 344 0.8 DARWIN Musanhu George Peter Clever Wilfred Rutanhira ZANU (PF) 23,022 98.5 Frank Rwanga PF-ZAPU 236 1.0 Timothy Mukwengwe Mufunga ZANU 110 0.5 GURUVE Rackson Shasha Dizha Mucheki ZANU (PF) 39,556 98.2 Msandaira Jairos Mufurusa UANC 453 1.1 Mudavanhu John Gatsi PF-ZAPU 273 0.7 MAZOWE Chenhamo Chakezha Chimutengwende ZANU (PF) 46,556 98.0 Henry Mhandu UANC 449 0.9 Jacob Machingauta Mhandu PF-ZAPU 380 0.8 Baldwin Murape Muchenje ZANU 101 0.2 RUSHINGA Paddington Zvorwadza ZANU (PF) 47,213 98.7 Naison Kakomwe UANC 368 0.8 Potenky Chikaka Takundwa PF-ZAPU 251 0.5 MASHONALAND EAST (18 seats) CHINAMORA Herbert Sylvester Masiyiwa Ushewokunze ZANU (PF) 43,880 95.8 Kenneth George Bopoto-Ngwerume PF-ZAPU 1,105 2.4 Pendeka Stanlake Nyadudya UANC 799 1.7 CHITUNGWIZA Witness Pasichigare Magunda Mangwende ZANU (PF) 37,434 90.6 Claver Cliff Takawira Manhombo UANC 2,686 6.5 Oziah Muchuchu PF-ZAPU 888 2.1 Fakazani Nelson Mabvuu ZANU 247 0.6 Mark Muchabaiwa NDU 52 0.1 DZIVARASEKWA Tapfumaneyi Maurice Nyagumbo ZANU (PF) 44,277 89.2 Simon Tagarira Chauruka PF-ZAPU 2,670 5.4 Raymond Chikarara Nyaude Madzima UANC 2,594 5.2 Finlay Banda NDU 95 0.2 GLEN VIEW Idah Mashonganyika ZANU (PF) 31,506 88.5 Abel Tendekayi Muzorewa UANC 2,876 8.1 Felix Magalela Mafa Sibanda PF-ZAPU 838 2.4 Elton Zinduku Pamberi ZANU 400 1.1 GOROMONZI Kenneth Bute ZANU (PF) 28,873 96.7 Thomas Tapa UANC 569 1.9 Solomon Pfakacha Gundo Mabika PF-ZAPU 427 1.4 HARARE Bernard Thomas Chidzero ZANU (PF) 39,180 88.4 Nevison Chakaipa Mukanganga Nyashanu PF-ZAPU 2,625 5.9 Ferris Simon Tandari Mushonga UANC 2,172 4.9 Mabaudi Wiseman Zengeni ZANU 268 0.6 James Clever Mavunga Shereni NFZ 50 0.1 Abednigo Munyamana Gwavu NDU 39 0.1 HIGHFIELD Robert Gabriel Mugabe ZANU (PF) 33,548 84.2 William Chadzukwa Madziwa UANC 3,885 9.7 Ruth Lottie Nomondo Chinamano PF-ZAPU 2,360 5.9 Peter Munyaradzi Mandaza NFZ 31 0.1 Xavier Chihota NDU 30 0.1 Enock Bonyongwe ZANU disq. - Manyame Robert Mubayiwa Marere ZANU (PF) 32,971 89.3 Zarous Takapera UANC 2,388 6.5 Takaruza Nyakudya PF-ZAPU 1,242 3.4 Alice Marange ZANU 301 0.8 MARONDERA Sydney Tigere Sekeremayi ZANU (PF) 30,822 96.6 Joseph Tawonerwi Charumbira UANC 679 2.1 Taderera Chimurenga Maingehama PF-ZAPU 414 1.3 MBARE Edward Munatsireyi Pswarayi ZANU (PF) 31,112 88.7 Robert Manuel Marowa UANC 2,765 7.9 Denga Haven Hunda PF-ZAPU 902 2.6 Idah Gaga Mazani ZANU 254 0.7 Rosten Gore NDU 37 0.1 MUDZI Abraham Kabasa ZANU (PF) 30,290 93.5 Justin Chibundu Gutuza UANC 1,726 5.3 Nicholas Mtero Mhlambi PF-ZAPU 267 0.8 Tennyson Tennis Shereni Magura ZANU 101 0.3 MUFAKOSE John Zhakata ZANU (PF) 36,875 85.1 Edward Stewart Mazaiwana UANC 4,136 9.5 Anthony Masawi PF-ZAPU 2,342 5.4 MUKUVUSI Amos Bernard Muvengwa Midzi ZANU (PF) 41,200 87.3 David Charles Zvinaiye Mukome UANC 3,587 7.6 Sottayi Tapfumaneyi Davidson Katsere PF-ZAPU 2,136 4.5 James Noah Chitungo ZANU 295 0.6 MUREWA NORTH Rudo Shalom Peace Mungwashu ZANU (PF) 43,175 99.0 Adah Murape PF-ZAPU 422 1.0 MUREWA SOUTH Ishemunyoro Godi Karimanzira ZANU (PF) 28,997 98.1 Mujuru Josiah Banhamombe UANC 350 1.2 Johannes Munuwepayi Mangwende PF-ZAPU 213 0.7 MUTOKO Richard Baradza Sygnah Katsande ZANU (PF) 23,995 98.4 Emmie Ncube UANC 271 1.1 Reginald Nyamadzaro Karumazondo PF-ZAPU 126 0.5 WEDZA Joseph Muchineripi Jekanyika ZANU (PF) 32,153 98.2 Beki Dickson Mandizvidza UANC 412 1.3 Muchabaiwa Dzvokora PF-ZAPU 189 0.6 ZENGEZA John Madzinga ZANU (PF) 37,240 92.5 Tonderayi Peter Chitengu UANC 1,894 4.7 Elkanah Ben Tjuma PF-ZAPU 969 2.4 Elias Nyandoro ZANU 136 0.3 Shepherd Gurupira NDU 42 0.1 MASHONALAND WEST (8 seats) CHEGUTU EAST Mudzingwa Noah Kadenhe ZANU (PF) 41,459 95.7 Titus Garikayi Mukarati UANC 1,159 2.7 Loveless Madiye PF-ZAPU 718 1.7 CHEGUTU WEST Enos Chamunorwa Chikowore ZANU (PF) 28,153 91.1 Chinyauro Abraham PF-ZAPU 1,966 6.4 Abraham Chirwa UANC 796 2.6 KADOMA Charles Ndhlovu ZANU (PF) 20,746 95.1 Elijah Mketwa Moyo PF-ZAPU 675 3.1 Kashamadzo Maxwell Machingambi UANC 305 1.4 Tichataura James Mudzimba ZANU 82 0.4 KARIBA Stone Chakabvapasi UANC Election postponed

due to the death of

Robson Dayford Manyika Johnson Gumpo PF-ZAPU Robson Dayford Manyika ZANU (PF) KAROI Edgar Mapiye Kwenda ZANU (PF) 26,853 92.8 Joram Rwapedza Makaranga UANC 1,325 4.6 Erison Dendera PF-ZAPU 751 2.6 MAKONDE EAST Sabina Gabriel Mugabe ZANU (PF) 54,599 96.4 Kenneth Madzvanya Mano PF-ZAPU 1,395 2.5 Josiah Zinhanga Mudzengi UANC 660 1.2 MAKONDE NORTH Swithun Tachiona Mombeshora ZANU (PF) 22,473 92.3 Kimpton Masango PF-ZAPU 1,222 5.0 Isaac Gwanzura Shumba UANC 640 2.6 MAKONDE WEST Nathan Marwirakuwa Shamuyarira ZANU (PF) 43,920 93.7 Kiliyoni Songe Babuyile PF-ZAPU 1,718 3.7 Dube Willie Marumahoko UANC 988 2.1 Peter Mombeshora ZANU 252 0.5 MASVINGO (11 seats) BIKITA Gabriel Mharadze Machinga ZANU (PF) 38,806 99.1 David Kufakunesu Chikukutu ZANU 203 0.5 John Mushava PF-ZAPU 144 0.4 CHIREDZI NORTH Henry Hebert Pote ZANU (PF) 42,287 97.5 Stephen Maseko PF-ZAPU 634 1.5 West Zimuto ZANU 436 1.0 CHIREDZI SOUTH Titus Hatlani Maluleka ZANU (PF) 33,778 91.1 Titos Risenga Chauke PF-ZAPU 2,711 7.3 Helani Aaron Jack Mapulange Hobwana ZANU 597 1.6 CHIVI Josaya Dunira Hungwe ZANU (PF) 22,208 99.5 Chinatsira Jonas Zvovurere PF-ZAPU 83 0.4 Edward Goko Watungwa ZANU 19 0.1 GUTU NORTH Oliver Musa Munyaradzi ZANU (PF) 30,957 99.8 Julia Vimbani PF-ZAPU 53 0.2 GUTU SOUTH Shuvai Mahofa ZANU (PF) 35,685 99.5 Jainos Kufakunesu Mutazu PF-ZAPU 175 0.5 MASVINGO NORTH Dzingai Mutumbuka ZANU (PF) 53,438 97.4 Aaron Betserai Honye PF-ZAPU 1,150 2.1 Leonard Mhangarai Ringisai Nyemba ZANU 283 0.5 MASVINGO SOUTH Eddison Jonas Mudadirwa Zvobgo ZANU (PF) 42,672 99.3 Jemitias Hungwe Matende PF-ZAPU 291 0.7 MWENEZI Justin Murebwa Machava ZANU (PF) 26,897 95.9 Simon Zinyoka Moyo PF-ZAPU 1,140 4.1 NDANGA EAST Simbi Veke Mubako ZANU (PF) 27,795 99.5 Hundson Negro Dope PF-ZAPU 130 0.5 NDANGA/ZIMUTO Mayor Urimbo ZANU (PF) 32,319 99.7 Peter Matumbike PF-ZAPU 105 0.3 MATABELELAND NORTH (9 seats) BINGA Francis Munkombwe PF-ZAPU 38,879 90.5 Jacob Francis Mudenda ZANU (PF) 3,414 7.9 Josephat Mdzingwa UANC 660 1.5 BULAWAYO Lot Sitshebo Senda PF-ZAPU 26,710 63.8 Amina Huges ZANU (PF) 13,537 32.3 Gladys Tiriboyi UANC 1,387 3.3 Phineas Toreveti Murefu ZANU 253 0.6 HWANGE/TSHOLOTSHO David Joseph Mfanyana Kwidini PF-ZAPU 29,538 83.3 Obert Moses Mpofu ZANU (PF) 5,926 16.7 LUPANE Micah Mahamba Bhebe PF-ZAPU 30,523 97.4 Selina Maria West ZANU (PF) 825 2.6 MAGWEGWE Joshua Mqabuko Nkomo PF-ZAPU 32,141 81.8 Reuben Mutambarinwa Zemura ZANU (PF) 6,483 16.5 Morgan Kugaraunzwana Machiya UANC 682 1.7 MPOPOMA Sydney Donald Malunga PF-ZAPU 37,089 73.3 Josias Chirongo Chidyamakono ZANU (PF) 11,163 22.1 Walter Nqabeni Mthimkhulu UANC 2,068 4.1 Nason Tenene ZANU 256 0.5 NKAYI Welshman Mabhena PF-ZAPU 25,874 95.8 Samsom Msindo Ndebele ZANU (PF) 760 2.8 Solomon Tongani UANC 366 1.4 NYAMANDHLOVU John Landa Nkomo PF-ZAPU 36,098 85.8 Shadreck Fortrixon Ndlovu ZANU (PF) 4,679 11.1 Christopher Fumirai Mariga UANC 1,044 2.5 Enock Musiyandaka ZANU 234 0.6 PELANDABA Joseph Wilfred Msika PF-ZAPU 28,201 81.2 Amanda Ntuli ZANU (PF) 5,361 15.4 Kefas Isaac Muchenje UANC 991 2.9 Zachariah Tongai Chigumira ZANU 178 0.5 MATABELELAND SOUTH (6 members) BEITBRIDGE Kembo Mohadi PF-ZAPU 13,680 56.6 John Masole Mbedgi ZANU (PF) 10,476 43.4 BULALIMA/MANGWE Isaac Lentswi Nyathi PF-ZAPU 31,334 96.4 Callistus Dingiswayo Ndlovu ZANU (PF) 923 2.8 Egpher Muhlauri UANC 259 0.8 GWANDA Edward Ndlovu PF-ZAPU 21,798 92.8 Aleck Ndlovu ZANU (PF) 1,684 7.2 INSIZA Naison Khutshwekhaya Kwidini PF-ZAPU 27,804 89.1 Enos Muzombi Nkala ZANU (PF) 3,392 10.9 MATOBO Stephen Jeqe Nyongolo Nkomo PF-ZAPU 32,045 89.6 Jitile Gibbious Hindoga Dube ZANU (PF) 3,000 8.4 Abraham Mazwi Khumalo UANC 724 2.0 MZINGWANE Thenjiwe Virginia Lesabe PF-ZAPU 33,509 86.7 Joshua Maqwala Masilela ZANU (PF) 5,128 13.3 MIDLANDS (12 seats) CHARTER EAST Ernest Rusununguko Kadungure ZANU (PF) 34,276 98.8 Edson Muzanenhamo Mutsinze UANC 271 0.8 Abednego Dan Njawaya PF-ZAPU 159 0.5 CHIRUMANZU Frederick Musiiwa Makamure Shava ZANU (PF) 29,197 98.3 Dzingirayi Munodawafa UANC 268 0.9 Samson Hlanga Mpanduki PF-ZAPU 252 0.8 GOKWE EAST Byron Reuben Mtonhodzi Hove ZANU (PF) 32,354 79.6 Mabasa Edward Chilimanzi PF-ZAPU 6,796 16.7 Edson Mzite UANC 1,485 3.7 GOKWE WEST Jesiniahs Dick Makanganise ZANU (PF) 32,354 79.6 Kesia Madzorera PF-ZAPU 6,796 16.7 Jackson John Manyoka UANC 1,485 3.7 GWERU DISTRICT Ernest Simbarashe Tongogara ZANU (PF) 21,293 58.2 William Henry Kona PF-ZAPU 14,194 38.8 Raphel Gondo UANC 902 2.5 Charles Rumhembe ZANU 181 0.5 GWERU URBAN Simon Vengayi Muzenda ZANU (PF) 25,532 80.8 Sophia Agamemnonos PF-ZAPU 5,708 18.1 Sylvester Bernard Kutesera Mutasa UANC 1,106 3.5 Mark Mfenei Mavhure ZANU 262 0.8 KWEKWE EAST Emmerson Dambudzo Mnangagwa ZANU (PF) 37,017 86.0 Elias Hananda PF-ZAPU 4,733 11.0 Kenneth Kumbirayi Kaparepare UANC 1,313 3.0 KWEKWE WEST Josiah Tavagwisa Chinyati ZANU (PF) 18,600 50.6 Stephen Kenneth Sesulelo Vuma PF-ZAPU 17,257 46.9 Luckson Chando Mugara UANC 766 2.1 Samuel Maara ZANU 150 0.4 MBERENGWA NORTH Richard Chemist Hove ZANU (PF) 33,897 97.2 Solomon Mtinsi PF-ZAPU 868 2.5 Laimon Mukosi UANC 120 0.3 MBERENGWA SOUTH Ben Ndiringe Mataga ZANU (PF) 27,554 88.4 Norman Mabena PF-ZAPU 3,631 11.6 SHURUGWI Simbarashe Simbanenduku Mumbegegwi ZANU (PF) 26,242 97.5 Misheck Machonisa PF-ZAPU 490 1.8 Stanley Mupeti UANC 183 0.7 ZVISHAVANE Julia Tukai Zvobgo ZANU (PF) 26,152 91.8 Lydia Dhlamini UANC 2,111 7.4 Mzondiwa Dube PF-ZAPU 233 0.8

Constituency results - White roll

Constituency Candidate Party Votes % AVONDALE John Alfred Landau IZG 883 50.4 Terence Michael Oatt CAZ 870 49.6 BORROWDALE Anthony Read IZG 1,004 62.5 John Ronald Probert CAZ 603 37.5 BULAWAYO CENTRAL Ian Douglas Smith CAZ 1,441 72.4 Patrick Francis Shields IZG 548 27.6 BULAWAYO NORTH Guybon Cumming CAZ 1,330 72.1 Esmay Dorothy Scott IZG 515 27.9 BULAWAYO SOUTH Graham Austen Biffen CAZ 1,354 74.9 Dr Robert Graeme Nixon IZG 454 25.1 CENTRAL Antonius Frans Berkhout CAZ 1,111 76.6 Frank George Capon IZG 339 23.4 EASTERN Desmond Butler CAZ 1,107 61.9 David Gerald Meikle IZG 680 38.1 HATFIELD Dennis Evan Johnson CAZ 716 46.6 Richard Cartwright IZG 400 26.0 Herbert Joseph Thompson Foya Ind 337 21.9 John Warner Jarman Ind 84 5.5 Second count Dennis Evan Johnson CAZ 721 49.2 Richard Cartwright IZG 406 27.7 Herbert Joseph Thompson Foya Ind 339 23.1 John Warner Jarman Ind – – Third count Dennis Evan Johnson CAZ 729 63.8 Richard Cartwright IZG 414 36.2 Herbert Joseph Thompson Foya Ind – – John Warner Jarman Ind – – HIGHLANDS Charles William Duke CAZ 913 49.5 Peter Arnold Naudé IZG 702 38.1 Danial Ronald Meyer Ind 228 12.4 Second count Charles William Duke CAZ 924 56.0 Peter Arnold Naudé IZG 727 44.0 Danial Ronald Meyer Ind – – KADOMA-CHEGUTU Gerald Christopher Smith CAZ 849 50.1 George Alfred Pio IZG 847 49.9 KOPJE Shaw Dyson CAZ 753 56.7 Dennis Divaris IZG 574 43.3 MAKONI John Maurice Kay IZG 707 51.8 Shelagh Gertrude Van Reenen CAZ 658 48.2 MARLBOROUGH William Michie Irvine IZG 1,070 56.8 James Keith Borrows CAZ 813 43.2 MAZOWE-MUTOKO Mark Henry Heathcote Partridge CAZ 793 46.4 William Douglas Christopher Reed IZG 768 45.0 André Sothern Holland Ind 147 8.6 Second count Mark Henry Heathcote Partridge CAZ 796 50.2 William Douglas Christopher Reed IZG 789 49.8 André Sothern Holland Ind – – MIDLANDS Cyril Vernon Crofts Tapson CAZ 814 54.5 Henry Swan Elsworth IZG 679 45.5 MOUNT PLEASANT Jonas Christian Andersen Ind 1,017 50.2 Pieter Kenyon Fleming-Voltelyn van der Byl CAZ 544 26.8 Raymond Alexander Lindsay Grant IZG 466 23.0 NORTHERN Bertram Ankers CAZ 912 56.9 Esmond Meryl Micklem IZG 692 43.1 RUNDE Johan Christiaan Adriaan Welman CAZ 994 64.8 Peter John Field IZG 540 35.2 SOUTHERN David Clive Mitchell CAZ 1,130 66.4 Max Rosenfels IZG 573 33.6 WESTERN Stephen Andrew Locke CAZ 999 56.3 Robert Arnold Farley IZG 371 20.9 Lonley Lolley Seckel PF-ZAPU 311 17.5 Aaron Michael Milner Ind 61 3.4 Lawrence Alastair Bronson Ind 33 1.9













References