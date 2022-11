In 1985 Zimbabwe held its second parliamentary election since Independence. The main parties contesting in the election were Zanu-PF and PF–ZAPU. However Abel Muzorewa's United African National Council, the Independent Zimbabwe Group, Rhodesian Front and Zanu Ndonga also participated. In 1980, there was still the Common Roll and a White Roll, with the former reserved for (Black) Africans who would elect 80 members of parliament and the latter reserved for Europeans who would elect 20 members.

Results

House of Assembly:

Results, Common roll

Party Seats in 1980 Candidates Elected Popular vote Votes % ZANU – PF 57 80 64 2,233,320 77.2% PF – ZAPU 20 80 15 556,996 19.3% UANC 3 55 - 66,342 2.3% ZANU - 35 1 35,490 1.2% National Democratic Union - 6 - 295 0.0% National Front of Zimbabwe - 2 - 81 0.0% Totals 80 258 80 2,892,524 100%

Results white roll=

Party Seats in 1980 Candidates Elected Popular vote Votes % CAZ 20 20 15 18,704 55.4% Independent Zimbabwe Group - 20 4 12,812 38.0% Independents - 7 1 1,907 5.7% PF – ZAPU - 1 - 311 0.9% Totals 20 48 20 33,734 100%

Constituency results - Common Roll

Constituency results - White roll

Constituency Candidate Party Votes % AVONDALE John Alfred Landau IZG 883 50.4 Terence Michael Oatt CAZ 870 49.6 BORROWDALE Anthony Read IZG 1,004 62.5 John Ronald Probert CAZ 603 37.5 BULAWAYO CENTRAL Ian Douglas Smith CAZ 1,441 72.4 Patrick Francis Shields IZG 548 27.6 BULAWAYO NORTH Guybon Cumming CAZ 1,330 72.1 Esmay Dorothy Scott IZG 515 27.9 BULAWAYO SOUTH Graham Austen Biffen CAZ 1,354 74.9 Dr Robert Graeme Nixon IZG 454 25.1 CENTRAL Antonius Frans Berkhout CAZ 1,111 76.6 Frank George Capon IZG 339 23.4 EASTERN Desmond Butler CAZ 1,107 61.9 David Gerald Meikle IZG 680 38.1 HATFIELD Dennis Evan Johnson CAZ 716 46.6 Richard Cartwright IZG 400 26.0 Herbert Joseph Thompson Foya Ind 337 21.9 John Warner Jarman Ind 84 5.5 Second count Dennis Evan Johnson CAZ 721 49.2 Richard Cartwright IZG 406 27.7 Herbert Joseph Thompson Foya Ind 339 23.1 John Warner Jarman Ind – – Third count Dennis Evan Johnson CAZ 729 63.8 Richard Cartwright IZG 414 36.2 Herbert Joseph Thompson Foya Ind – – John Warner Jarman Ind – – HIGHLANDS Charles William Duke CAZ 913 49.5 Peter Arnold Naudé IZG 702 38.1 Danial Ronald Meyer Ind 228 12.4 Second count Charles William Duke CAZ 924 56.0 Peter Arnold Naudé IZG 727 44.0 Danial Ronald Meyer Ind – – KADOMA-CHEGUTU Gerald Christopher Smith CAZ 849 50.1 George Alfred Pio IZG 847 49.9 KOPJE Shaw Dyson CAZ 753 56.7 Dennis Divaris IZG 574 43.3 MAKONI John Maurice Kay IZG 707 51.8 Shelagh Gertrude Van Reenen CAZ 658 48.2 MARLBOROUGH William Michie Irvine IZG 1,070 56.8 James Keith Borrows CAZ 813 43.2 MAZOWE-MUTOKO Mark Henry Heathcote Partridge CAZ 793 46.4 William Douglas Christopher Reed IZG 768 45.0 André Sothern Holland Ind 147 8.6 Second count Mark Henry Heathcote Partridge CAZ 796 50.2 William Douglas Christopher Reed IZG 789 49.8 André Sothern Holland Ind – – MIDLANDS Cyril Vernon Crofts Tapson CAZ 814 54.5 Henry Swan Elsworth IZG 679 45.5 MOUNT PLEASANT Jonas Christian Andersen Ind 1,017 50.2 Pieter Kenyon Fleming-Voltelyn van der Byl CAZ 544 26.8 Raymond Alexander Lindsay Grant IZG 466 23.0 NORTHERN Bertram Ankers CAZ 912 56.9 Esmond Meryl Micklem IZG 692 43.1 RUNDE Johan Christiaan Adriaan Welman CAZ 994 64.8 Peter John Field IZG 540 35.2 SOUTHERN David Clive Mitchell CAZ 1,130 66.4 Max Rosenfels IZG 573 33.6 WESTERN Stephen Andrew Locke CAZ 999 56.3 Robert Arnold Farley IZG 371 20.9 Lonley Lolley Seckel PF-ZAPU 311 17.5 Aaron Michael Milner Ind 61 3.4 Lawrence Alastair Bronson Ind 33 1.9













