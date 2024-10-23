HODHA BHERO

Feedback 𝗠𝗔𝗕𝗛𝗘𝗥𝗢 𝗘𝗦𝗘 𝗔𝗥𝗜𝗣𝗢!!
𝗔𝗹𝗹 𝗦𝗲𝗮𝗹𝗲𝗱 𝗕𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗔𝘃𝗮𝗶𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗶𝗻 𝗦𝘁𝗼𝗰𝗸🔥🔥
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𝗢𝗿𝗱𝗲𝗿 𝘆𝗼𝘂𝗿𝘀 𝘁𝗼𝗱𝗮𝘆,𝗕𝗵𝗲𝗿𝗼 𝗿𝗮𝗸𝗼 𝗿𝗶𝗻𝗼𝘀𝘃𝗶𝗸𝗮 𝗸𝘄𝗮𝘂𝗻𝗼𝗴𝗮𝗿𝗮 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗶𝗻 24𝗵𝗿𝘀 𝗰𝗵𝗲𝘁𝗲
𝗗𝗲𝗹𝗶𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗶𝘀 𝗙𝗿𝗲𝗲 𝗭𝗶𝗺𝗯𝗮𝗯𝘄𝗲 𝗬𝗲𝘀𝗲,𝗞𝘄𝗲𝘀𝗲 𝘁𝗶𝗻𝗼𝘀𝘃𝗶𝗸𝗮 𝗻𝗲𝗯𝗵𝗲𝗿𝗼 𝗿𝗮𝗸𝗼
𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 𝗨𝘀 𝗼𝗿 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽
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