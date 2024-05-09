*NGO PROJECT MANAGEMENT, MONITORING AND EVALUATION MASTERCLASS*
*THE TOPICS INCLUDE:*
_*◇ OVERVIEW*_
_*◇ PROJECT - INTRODUCTION AND CHARACTERISTICS*_
_*◇ INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT*_
_*◇ ROLE OF PROJECT MANAGERS*_
_*◇ PROJECT LIFECYCLE*_
_*◇ PROJECT DEVELOPMENT, INITIATION AND PLANNING AND EXECUTION*_
_*◇ IDEATION, DESIGN AND IMPLEMENTATION*_
_*◇ MONITORING AND EVALUATION*_
_*◇ CONSTRAINTS, SUCCESS AND MEASURING SUCCESS*_
_*◇ TEAM BUILDING*_
_*◇ ROLE AND FUNCTION OF AN ORGANIZATION IN PROJECTS AND MANAGEMENT*_
ETC..
*PLATFORM:* WHATSAPP
*DURATION:* 4 WEEKS
*COMMENCING:* ACTIVE
*REGISTRATION FEE: $10 (inclusive of participation and certificate)*
*LEARNING STRUCTURE INVOLVES:*
*1. NOTES AND ILLUSTRATIONS*
*2. STUDY MATERIALS (IMAGES, VOICE NOTES AND VIDEO CLIPS)*
*3. GROUP DISCUSSIONS*
*4. CASE STUDIES*