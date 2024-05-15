GENDER, SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT MASTERCLASS

GENDER, SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
MODULES INCLUDE:
⚠️1. MODULE ONE
✅LEADERSHIP, LEADERSHIP DEVELOPMENT AND COMMUNITY DEVELOPMENT
⚠️2. MODULE 2
✅GENDER
⚠️3. MODULE 3
✅GENDER COLLISION: GBV, DOMESTIC VIOLENCE, AND OTHER FORMS OF ABUSE
⚠️4. MODULE 4
✅GENDER COHESION: MAINSTREAMING, EMPOWERMENT AND GENDER EQUALITY
⚠️5. MODULE 5
✅SEXUALITY AND SEX EDUCATION
⚠️6. MODULE 6
✅HIV/AIDS and STIS: CAUSES, SYMPTOMS AND TREATMENT
⚠️7. MODULE 7*
✅SEXUAL REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS
⚠️8. MODULE 8
✅MENTAL HEALTH AND SUICIDE PREVENTION
⚠️9. MODULE 9
✅DRUG AND SUBSTANCE ABUSE
⚠️10. MODULE 10
✅COMMUNITY HEALTH
PLATFORM: 🥏WHATSAPP
DURATION: 21 DAYS
COMMENCING: ACTIVE
REGISTRATION FEE: $10 (inclusive of participation and certificate)
THE LESSON MODEL:
1. NOTES
2. BRAINSTORMING GROUP DISCUSSIONS
3. ASSIGNMENTS AND CASE STUDIES
4. RESEARCH AND ADVOCACY
Payments are made to:
0782938897
EcoCash. Innbucks. Mukuru. EcoCash Remit.
It can be in RTGS at the prevailing rate.
If interested, or for more information, or to register please kindly app/call/text:
The Admins
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