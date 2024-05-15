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GENDER, SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT MASTERCLASS

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GENDER, SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM MODULES INCLUDE: ⚠️1. MODULE ONE ✅LEADERSHIP, LEADERSHIP DEVELOPMENT AND COMMUNITY DEVELOPMENT ⚠️2. MODULE 2 ✅GENDER ⚠️3. MODULE 3 ✅GENDER COLLISION: GBV, DOMESTIC VIOLENCE, AND OTHER FORMS OF ABUSE ⚠️4. MODULE 4 ✅GENDER COHESION: MAINSTREAMING, EMPOWERMENT AND GENDER EQUALITY ⚠️5. MODULE 5 ✅SEXUALITY AND SEX EDUCATION ⚠️6. MODULE 6 ✅HIV/AIDS and STIS: CAUSES, SYMPTOMS AND TREATMENT ⚠️7. MODULE 7* ✅SEXUAL REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS ⚠️8. MODULE 8 ✅MENTAL HEALTH AND SUICIDE PREVENTION ⚠️9. MODULE 9 ✅DRUG AND SUBSTANCE ABUSE ⚠️10. MODULE 10 ✅COMMUNITY HEALTH PLATFORM: 🥏WHATSAPP DURATION: 21 DAYS COMMENCING: ACTIVE REGISTRATION FEE: $10 (inclusive of participation and certificate) THE LESSON MODEL: 1. NOTES 2. BRAINSTORMING GROUP DISCUSSIONS 3. ASSIGNMENTS AND CASE STUDIES 4. RESEARCH AND ADVOCACY Payments are made to: 0782938897 EcoCash. Innbucks. Mukuru. EcoCash Remit. It can be in RTGS at the prevailing rate. If interested, or for more information, or to register please kindly app/call/text: The Admins 0782938897
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