NGO PROJECT MANAGEMENT, MONITORING AND EVALUATION MASTERCLASS

PROJECT MANAGEMENT, MONITORING AND EVALUATION MASTERCLASS THE TOPICS INCLUDE: ◇ OVERVIEW ◇ PROJECT - INTRODUCTION AND CHARACTERISTICS ◇ INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT ◇ PROJECT DEVELOPMENT, INITIATION AND PLANNING AND EXECUTION ◇ MONITORING AND EVALUATION ◇ CONSTRAINTS, SUCCESS AND MEASURING SUCCESS ◇ TEAM BUILDING ◇ ROLE AND FUNCTION OF AN ORGANIZATION IN PROJECTS AND MANAGEMENT ETC.. PLATFORM: WHATSAPP DURATION: 4 WEEKS COMMENCING: ACTIVE REGISTRATION: $10. LEARNING STRUCTURE INVOLVES: 1. NOTES AND ILLUSTRATIONS 2. STUDY MATERIALS (IMAGES, VOICE NOTES AND VIDEO CLIPS) 3. GROUP DISCUSSIONS 4. CASE STUDIES FOR MORE INFO, APP/CALL/TEXT: The Admins 0782938897. Payments are made to:
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