ZESA Increases Electricity Tariffs From May 17, 2023

The Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company (ZETDC), a subsidiary of the Zimbabwe Electricity Supply Authority (ZESA), has raised electricity tariffs effective from May 17, 2023. According to a notice seen by Pindula News, domestic consumers will receive the following on their first purchase.

CONSUMPTION BAND ENERGY CHG PER kWh AMOUNT
First 50 0-50kWh 50kWh 30.50 1525.00
Next 50 51-100kWh 50kWh 61.20 3060.00
Next 100 101-200 100kWh 107.40 10740.00
Next 100 201-300kWh 100kWh 152.90 15290.00
Next 100 301-400kWh 100kWh 175.64 17564.00
Above 400 183.60

ZESA last reviewed power costs on May 1, 2023, before the latest tariff increase. The previous tariffs are as follows:

UNITS / kWh AMOUNT 50 $ 1,373.00 100 $ 4,125.00 150 $ 8,940.00 200 $ 13,770.00 250 $ 20,650.00 300 $ 27,530.00 350 $ 35,440.00 400 $ 43,350.00 450 $ 51,600.00 500 $ 59,850.00 600 $ 76,360.00 700 $ 92,870.00 800 $ 109,380.00 900 $ 125,890.00 1000 $ 142,400.00 UNITS / kWh AMOUNT

