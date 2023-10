Duokap Recycle in Marlborough, do HDPE and PET.

See Recycle in Zimbabwe.



Address: 1802 Mapereke Road, Marlborough, Harare.

Phone: 0773 390613, 0786 931179, 0772 702900 - Kudzanayi Nyamukapa, Momathemba Dube.

Email: noma.dube@duokap.co.zw;

Website: