FULL LIST: CCC Parliamentary Candidates For 2023 Elections

The Citizens Coalition for Change (CCC) recently published the names of its parliamentary candidates who have filed their nominations across the country on Wednesday. Notably, the final list excluded several veterans, ensuring new faces in the upcoming parliament following the general elections on August 23.

According to the leader of CCC, Nelson Chamisa, the party has selected the most competent individuals to lead the country’s recovery. The CCC initiated the process of selecting their candidates in April but faced criticism for delaying the announcement of the winners until the sitting of the nomination courts. Chamisa has explained that the party was concerned that their candidates could be subjected to arrest and harassment. We present the list below:

HARARE PROVINCE

Budiriro North – Matsunga Susan Budiriro South – Chigumbu Darlington Chitungwiza North – Sithole Godfrey Chitungwiza South – Mavhunga Maxwell Churu – Chikomo Traswell Dzivarasekwa – Mushoriwa Edwin Epworth North – Mhetu Zivai Epworth South – Chatambudza Kudakwashe Glenorah – Chikombo Wellington Glenview North – Chidziva Happymore Glenview South – Hakata Grandmore Harare Central – Jimu Lovemore Harare East – Markham Allan Harare South – Musonza Dorothy Harare West – Mamombe Joana Hatcliffe – Gumbo Agency Hatfield – Nyamuronda Revai Highfield – Mavhudzi Donald Hunyani – Chinoputsa Lovemore Kuwadzana East – Hwende Charlton Kuwadzana West – Matambo Johnson Mabvuku Tafara – Munyaradzi Kupahakuzizwe Mbare – Chamisa Starman Mount Pleasant – Mahere Fadzai Southerton – Nyandoro Bridget St Marys – Mazhinda Brighton Sunningdale – Maureen Kademanange Warren Park – Hamauswa Shakespear Zengeza East – Chimbaira Godrich Zengeza West – Zvaipa Innocent MIDLANDS PROVINCE Chirumanzu – South Cheza Patrick Chirumanzu–Zibagwe – Manyere Orbert Chiwundura – Murondiwa Blessing Gokwe Central – Shava Hope Gokwe–Chireya – Gumbo Joseph Gokwe–Gumunyu – Chabata Misheck Gokwe–Kabuyuni – Tshuma Givemore Gokwe–Kana – Eng. Tsikadzashe Nemato Gokwe–Mapfungautsi – Kulambone Tawanda Gokwe–Nembudziya – Bangure Daniel Gokwe–Sasame – Manyika Diamond Gokwe–Sengwa – Nhamo Padzakashamba Gweru Urban – Mhishi Blessing Kwekwe Central – Tobaiwa Judith Mberengwa Central – Zhou Takavafira Mberengwa East – Shoko Davies Mberengwa West – Moyo Onias Mkoba North – Chibaya Amos Mkoba South – Kuka John Mbizo – Madzivanyika Corban Redcliff – Mukapiko Dzikamai Lloyd Shurugwi North – Mhindu Phillip Shurugwi South – Mhlanga Michael Silobela – Ndlovu Ephraim Vungu – Ndlovu Lawrence Zhombe – Ntini Beniseni Zvishavane Runde – Muchengwa Gift Zvishavane Ngezi – Mudisi Leopold Matabeleland South Province Beitbridge East – Ndou Renatho Beitbridge West – Morgan Ncube Bulilima – Bekezela Maplanka Gwanda North – Nkala Desire Gwanda-Tshitaudze – Mazhale Jastone Gwanda South – Dube Patrick Insiza North – Masuku David Insiza South – Moyo Sifanjani Mangwe- Sihlabo Vincent Matobo – Ngwenya Collen Matobo-Mangwe – Ndebele Madalaboy Umzingwane – Ndlovu Mcebisi Matabeleland North Province Binga North – Sibanda Prince D Binga South – Chumanzala Fanuel Bubi – Mabena Bhekithemba Hwange Central – Molokele F Daniel Hwange West – Moyo Vusumuzi Hwange East – Bonda Joseph Lupane East – Moyo Vanya Bright Lupane West – Mxolisi C Sibanda Nkayi North – Ndlovu Mandla Nkayi South – Hadebe Jabulani Tsholotsho North – Sibanda Libion Tsholotsho South – Sibanda Nganunu Tapson Umguza – Queen Maligwa Masvingo Province Bikita East – Mudzingwa Bonface Bikita South – Nyika Barney Bikita West – Gutuza Pikirai Chiredzi Central – Makumire Ropafadzo Chiredzi East – Godfrey Maluleke Chiredzi North – Chamisa Fungai Chiredzi South – Dr Douglas Gumbo Chiredzi West – Nhamoinesu Machigiri Chivi Central – Makotose Peter Alexious Chivi North – Chidaushe Emmanuel Chivi South – Chikondera Danisani Gutu Central – Takaona Matthew Gutu East – Gonesse Gift Gutu South – Gobvu Hamandishe Gutu West – Murudu Ephraim Masvingo Central – Mavhaire Moses Masvingo North – Madzivire Enock Masvingo South – Mabvuure Knowledge Masvingo Urban – Mureri Murai Masvingo West – Gasva Pedzisai Mwenezi East – Taruona Taruwana Mwenezi North – Mapfumo Patrick Mwenezi West – Chifumuro Brilliant Zaka Central – Imbayarwo Peter Zaka North – Zanga Munyaradzi Zaka South – Manjengwa Trust Saphisio Mashonaland West Province Chakari – Tembo Solomon Chegutu East – Mandere Gabrial Chegutu West – Chivero Admore Chinhoyi – Mhangwa Leslie Hurungwe Central – Musochi Christopher Hurungwe East – Mandava Blessing Hurungwe North – Mangwaira Stanford Hurungwe West – Zvarevashe Innocent Kadoma Central – Mambipiri Gift Kariba – Gwangwava Shine Magunje – Muriwo Tonderai Kusema Makonde – Tigere Noel Mhangura – Zungura David Mhondoro-Mubaira – Chivaura Vengai Mhondoro-Ngezi – Chikudo Tapera Simon Muzvezve – Marufu Nicholas Norton – Tsvangirai Richard Sanyati – Tafirei Vaida Zvimba South – Shayamano Nelson Zvimba East – Mutasa Oliver Zvimba North – Jemaniss Willard Zvimba West – Tanyanyiwa Mechia Mashonaland East Province Chikomba East – Muchengeti Chinembiri Chikomba West – Punungwe Emmanuel Goromonzi North – Muchuwa Chenesai Goromonzi South – Chagwiza Stephan Goromonzi West – Munetsi Tinei Marondera Central – Matewu Caston Marondera East – Kizito Zhuwarara Marondera West – Magwenzi Wellington Murewa North – Nyabinde Kennnedy Murewa South – Bume Timothy Murewa West – Mukurazhizha Lesley Mutoko East – Kaseke Yeukai Mutoko North – Mavhoko Taurai Mutoko South – Mapango Mapengo Mudzi North – Mututa Paradzai Mudzi South – Nyambo Tichafa Mudzi West – Maja T Ruwa – Muwodzeri Thomas Seke – Madzimbamuto Willard Maramba Pfungwe – Chimunhu Chiratidzo Wedza North – Mapfumo Katsaya Wedza South – Zinhumwe Valentine Uzumba – Konono Cosmas Mashonaland Central Province Bindura North – Zvidzai Kajokoto Bindura South – Gwarada Geaorge Guruve North – Tsikwa Benson Guruve South – Basa Shupiko Tawanda Mazowe Central – Mushonga Shepherd Mazowe North – Manyika Eric Mazowe South – Rangarirai Charles Mazowe West – Mutaranyika Elijah Mbire – Karembra Blessing Mt Darwin East – Manyika Pius Mt Darwin North – Mavhura Fungai Mt Darwin South – Gura Reason Mt Darwin West – Utete Mativenga Muzarabani North – Kagura Agreement Muzarabani South – Gweru Wellington Rushinga – Mutero Cutberth Shamva North – Maringisanwa Mavis Shamva South – Mugwambi Patrick Manicaland Province MP Buhera Central – Kandenga Timothy Buhera North – Magarangoma Julias Buhera South – Hodhera Solomon Buhera West – Mangwanya Herbert Chikanga – Mukwada Monica Chimanimani East – Dube Innocent Chimanimani West – Matiashe Canaan Chipinge Central – Livingstone Dhlumo Chipinge East – Mlambo Mathias Chipinge South – Hlatshwayo Clifford Mutema-Musikavanhu – Sibogile Nyamudeza Dangamvura – Mutseyami Prosper Headlands Tinodyanazvo – Ziswa Valentine Makoni Central – Sagandira Patrick Makoni North – Chitena Shepherd Makoni South – Chenai Danny Makoni West – Govha Godfree Mutare Central – James Brian Leslie Mutare North – Bulawayo Province Bulawayo Central – Sarenda Kapoikulu Bulawayo North – Minehle Gumede Bulawayo South – Nicky Brown Cowdray Park – Pasho Sibanda Emakhandeni – Bajila Descent Entumbane-Njube – Dube Prince Lobengula-Magwegwe – Gono Eric Mpopoma-Mzilikazi – Desmond Makaza Nketa – Manduna Obert Nkulumane – Desire Moyo Pelandaba-Tshabalala – Gift Ostallos Sibiza Pumula – Sichelasile Mahlangu Feedback